Semaine Européenne de la Mobilité : Valoriser les transports en commun CINOR La Semaine Européenne de la Mobilité, organisée du samedi 16 au 22 septembre 2017 par le Syndicat mixte des transports et les agglomérations de La Réunion -dont la Cinor- a pour objectifs cette année de «marquer les esprits» pour que la mobilité durable perdure dans le temps.

De nombreuses actions sont prévues sur l’ensemble du territoire Nord et du département.



Des conférences, des animations dans les gares, un salon de la mobilité aux jardins de la plage (à Saint- Pierre les 16 et 17 septembre), nouveauté de l'édition 2017. Alors que la Journée du transport public, un des autres temps forts de le semaine de de la mobilité (SEM), reste programmée. Devenu le rendez-vous phares des acteurs de la mobilité durable, il est prévu le mercredi 20 septembre et permettra aux usagers, muni d'un un Pass à 1€ pour tous, de voyager sur les réseaux Carsud, Alterneo, Citalis, Cars jaunes, Estival, Kar'Ouest.



"L'objectif de cette opération d’ampleur nationale a pour objectif de continuer à valoriser les transports en commun auprès du grand public pour encourager le changement de comportement", explique Jean-Pierre Marchau, Président de la Commission des Transports et Déplacements de la Cinor. "Et ce sens, notre collectivité met les moyens tant au niveau du réseau actuel, avec l'arrivée de 11 nouveaux bus sur le réseau urbain Citalis que des dispositifs de transports innovants et "propres" avec le portage actif de deux projets de transport par câble: le premier reliant Le Chaudron/Bois de Nèfles du Moufia, et le deuxième sur la liaison Bellepierre/La Montagne".





La pollution atmosphérique, 3e cause de mortalité en France



Plus globalement, dans les agglomérations, le transport public est de moins en moins polluant -de plus en plus de bus sont en effet en mode électrique. De même, les modes actifs (la marche et le vélo), associés aux transports collectifs, sont des modes zéro émission ayant en plus un impact bénéfique sur la santé.



Il n'en est pas de même dans certaines villes et dans certaines régions, la population souffre de la pollution atmosphérique. Les transports routiers, en particulier les véhicules individuels, sont en partie responsables de ces émissions d’oxydes d’azote et de particules.



Les répercussions sont lourdes : la pollution atmosphérique est devenue la 3e cause de mortalité en France derrière le tabac et l’alcool, et elle génère 48 000 morts par an.



Véritables "consomm’acteurs", faisons le choix d’un déplacement écologique en privilégiant le transport public.





Agir, c’est changer ses habitudes de déplacement



En réduisant l’utilisation de la voiture, vous devenez un véritable "consomm’acteur", par votre contribution à la protection de l’environnement et à l’amélioration de notre qualité de vie.



Il s'agit simplement de réduire l'utilisation de son véhicule en solo et de prendre les transports en commun à chaque fois que c'est possible. Bon à savoir : la plupart des trajets du quotidien font moins de 3 km et peuvent facilement être réalisés à pied, en vélo ou en transport en commun.



Cela passe aussi par de petits gestes de tous les jours : mieux s'informer sur son réseau de transport de proximité pour trouver une offre adaptée à ses déplacements, avoir le réflexe de prendre quelqu’un en covoiturage, éviter les déplacements inutiles...

Décongestion des axes routiers, préservation des ressources, réalisation d’économies : de nombreux avantages résident dans le changement de comportement.





Les animations sur le Nord



Samedi 16 septembre- Hôtel de ville de Saint-Denis



Photobooth, Zumba Flash Mob, Free Hug dans le bus, Kinet Zumba > Organisateur : Sodiparc

Mardi 19 septembre – Gare de Saint-Denis

12-16h: Animation et jeux en continu avec le public / Stand SMTR– Distribution de flyers / Reuni'Pass, jeux, cadeaux à gagner toute la journée



Mercredi 20 septembre- Toute l'île



PASS à 1€ à l'occasion de la Journée Transport public

Jeudi 21 septembre – Médiathèque intercommunale de Sainte-Suzanne

9-12h: Conférence-Interventions/ Échanges/ Thème : "Mobilités partagées et émergentes"



Vendredi 22 septembre-Pôle d'échanges de Sainte-Marie



Photobooth, Zumba Flash Mob, Free Hug dans le bus, Kinet Zumba > Organisateur : Sodiparc

Vendredi 22 septembre- Gare de Saint-Denis

Piano en accès libre à la gare > Organisateur : Transdev / Région Réunion



