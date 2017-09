Séisme au Mexique : Plus d'une soixantaine de morts

Suite au séisme de magnitude 8 qui s'est produit au Sud du Mexique, dans la nuit de jeudi à vendredi, le bilan officiel fait état de soixante et une personnes décédées.



Selon un bilan officiel donné par le président Enrique Pena Nieto à la télévision vendredi soir, le tremblement de terre a fait au moins 61 morts. Il a déclaré trois jours de deuil national



L’État d’Oaxaca est le plus touché avec 45 personnes décédées et l'état du Chiapas compte 12 morts.



Le tremblement de terre le plus intense du siècle a été ressenti jusque dans la capitale, Mexico.