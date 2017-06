Seine-Saint-Denis: Un banquier escroque une cliente de 89 ans qu'il juge "raciste"

À Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un employé de la banque LCL a décidé de détourner 400.000 euros des économies d'une cliente de 89 ans. Celui-ci a expliqué son geste par les "propos racistes" tenus par la vieille dame, propos qui se seraient accumulés à une "surcharge de travail".



Avec l'argent récupéré, le conseiller financier s'est acheté du matériel informatique, des vêtements de luxe et même quatre lingots d'or, avant d'acquérir deux appartements en région parisienne... et de se faire prendre.



Interpellé, le jeune homme de 27 ans a été déféré vendredi devant le parquet et placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.