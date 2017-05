Sécurité routière : "Stop à l'hécatombe sur nos routes"

Alors que le bilan fait état de 20 morts et 232 blessés sur nos routes depuis le début de l'année, la préfecture tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme.



"Pour que l'accidentalité routière ne soit pas une fatalité, une plus grande vigilance et un comportement plus respectueux des règles sont nécessaires pour rester en vie".



Vitesse, alcool et stupéfiants comme causes fréquentes



La vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont des causes encore trop fréquentes d'accidents, déplore la préfecture. "L'activité des forces de l'ordre montre également un nombre important d'usagers qui ne respectent pas les consignes évidentes de sécurité : usage du téléphone au volant, ceinture de sécurité non ou mal attachée, conduite de deux roues motorisés sans casque, non respect des distances de sécurité...". Des infractions qui sont à l'origine de la très grande majorité des accidents mortels".



"Pas de compromis avec la sécurité routière pour que ce long week-end ne soit pas meurtrier", conclut le communiqué de mise en garde.