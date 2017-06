Mail A la Une ... Sécurité routière : Plus de 1500 contrôles et près de 700 infractions

Comme tous les week-ends, les forces de l’ordre contrôlent les véhicules et relèvent les infractions. Ce week-end a été bien mouvementé avec 211 contraventions relevées par la Police de la Direction départementale de la sécurité publique sur les 502 véhicules contrôlés. La police compte 12 défauts de contrôle technique, quatre défauts d’assurance, sept défauts de casques et cinq conduites en état d’ivresse donc le taux le plus élevé était de 1,09 mg/l.



Les gendarmes de l’EDSR ont quant à eux relevé 459 infractions sur plus de 1000 véhicules contrôlés. Le bilan : 40 délits et autant de retraits de permis.



Il s’agit de :



- 70 alcoolémies dont 32 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

Le conducteur d'un scooter circulait avec 2,42 g/de sang . C jeunes conducteurs figurent parmi les procédures contraventionnelles.

- 3 conduites sous l'emprise de stupéfiants;

- 126 dépassements de la vitesses;

- 5 conduites sans permis de conduire;

- 15 usages de téléphone au volant;

- 30 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 8 non ports du casque;

- 15 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 187 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Les gendarmes ont relevé 16 conduites dangereuses et accidents de la circulation sans conséquences corporelles. L'alcoolémie a été détectée positive dans sept de ces interventions avec un taux de 3,10 grammes dans le sang pour un automobiliste seul en cause, ayant perdu le contrôle de son véhicule à La Rivière Saint-Louis.



"Ce bilan démontre que malgré les multiples avertissements bien relayés par les médias, encore trop d'usagers de la route ne tiennent pas compte de nos appels à la raison et sous-estime la quantité d'alcool consommée pendant la soirée. Pour mettre fin à tout questionnement il suffit pour le conducteur de rester sobre : "celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas" !", insistent les gendarmes.









