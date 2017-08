Sécurité routière: Les gendarmes sur nos routes dans trois communes ce dimanche!

Ils sont vigilants en ce week-end prolongé... Les motocyclistes de l' Escadron départemental de sécurité routière font des contrôles (respect de la vitesse et dépistage de l'alcoolémie) ce dimanche sur les RN1 et RN2, au niveau de Saint-Paul, Bras-Panon et Saint-Louis. "Pour votre sécurité", précisent-ils.