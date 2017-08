Sécurité routière: Les gendarmes relèvent 187 infractions

Les gendarmes ont ciblé les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement sur nos routes ce week-end. 430 véhicules ont été contrôlés, 187 infractions relevées et neuf usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Parmi les 187 infractions, dont 18 délits, on distingue :



- 24 alcoolémies dont 11 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants (zamal);

- 31 dépassements de la vitesses; tous inférieur à 40 km/h de dépassement, donc sans retrait de permis de conduire

- 2 refus d'obtempérer (en cours d'identification);

- 4 conduites sans permis de conduire;

- 5 usages de téléphone au volant;

- 8 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 1 non ports du casque;

- 4 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 107 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



"Les contrôles routiers de l'EDSR seront maintenus au même rythme que ce dimanche sur l'ensemble des axes routiers de l'île pendant les deux jours à venir", précisent les gendarmes.