Sécurité routière: Les autorités visent l'alcool

Les motocyclistes de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) ont poursuivi ce week-end les contrôles destinés à rendre plus sûres les routes réunionnaises.



Les gendarmes précisent que les efforts ont été concentrés sur les "conduites addictives". Relevées ce week-end : 49 alcoolémies dont 25 délits sur plus de 700 véhicules.



Ainsi, aux abords des établissements festifs de Saint-Gilles, tôt ce dimanche matin, 10 motocyclistes des brigades de Saint-Paul et La Rivière Saint-Louis, ont contrôlé l'alcoolémie sur plus de 150 d'usagers. 14 infractions ont été relevées dont sept délits entraînant la rétention immédiate du permis de conduire. Parmi les contraventions, deux jeunes conducteurs en permis probatoire.



Un autre service déployé par cinq militaires de Saint-Benoît samedi soir à Sainte-Marie a permis de contrôler 200 usagers et de relever 10 infractions dont quatre délits avec un taux de 1,04 mg/litre d'air pour un des conducteurs.



Les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont constaté 21 infractions dont 12 délits en contrôlant près de 300 véhicules. Ce dimanche après-midi, un automobiliste qui circulait sans ceinture de sécurité à Saint-Louis présentait un taux de 1,06 mg/litre d'air expiré.



Hors alcoolémie, plus de 50 autres infractions comportementales ont été relevées (vitesses, priorité, ceintures).



"Cet engagement est à corréler avec les 18 interventions routières réalisées par les gendarmes des brigades territoriales au cours des deux dernières nuits écoulées. Huit de ces engagements ont concerné des accidents avec alcoolémie positive dont deux avec des conséquences corporelles graves. Deux autres infractions ont été constatées à l'initiative des militaires remarquant des comportements dangereux", précisent-ils.