Sécurité routière : Le préfet rencontre de grands blessés de la route

La lutte contre l'insécurité routière est une priorité pour l'État, et le préfet Amaury de Saint-Quentin tient à le rappeler aux réunionnais. Pour ce faire, il s'est rendu ce mardi au centre de réadaptation fonctionnelle Ylang Ylang, en visite aux victimes d'accidents graves prises en charge par le centre.



La Réunion déplore une accidentologie plus importante qu'en métropole. Au 7 août 2017, la mortalité routière est en hausse de 22% par rapport à la même période en 2016, soient 33 morts. Entre 2014 et 2016, le nombre de personnes décédées sur la route est autour d'une cinquantaine par an sur notre île.



Ces 5 dernières années, plus de 220 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route, et plus de de 3000 personnes ont été blessées. Les conséquences d'un accident de la route sont souvent dramatiques, et peuvent aller jusqu'à la perte totale d'autonomie, sans compter les conséquences psycho-sociales, touchant la vie familiale ou professionnelle.



Le préfet le rappelle : "la sécurité routière est l'affaire de tous", et c'est pour sensibiliser les réunionnais aux conséquences d'un accident qu'il a tenu à visiter le centre Ylang Ylang, au Port. Ce centre de réadaptation fonctionnelle prend en charge des blessés graves de la route, afin de les aider à s'adapter à leur nouvelle situation de handicap et à retrouver de l'autonomie, ainsi qu'un sens à leur vie, définitivement bouleversée.



Amaury de Saint-Quentin assure que les comportements irresponsables sur la route continueront à être réprimés avec la plus grande fermeté, et que les forces de l'ordre restent fortement mobilisées. Le préfet souhaite une route plus sûre, et des actions récurrentes de sécurité routière seront menées, par le biais de 4 piliers : éducation, sensibilisation, communication, et répression.