Sécurité routière: 30 retraits du permis par les gendarmes ce week-end

Les gendarmes ont effectué des contrôles spécifiques ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents. Près de 800 véhicules ont été contrôlés et 30 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisées depuis vendredi soir ont permis de constater 188 infractions dont 39 délits :



- 37 alcoolémies dont 29 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang); le taux le plus élevé constaté étant de 1,82g d'alcool pur par litre de sang

- 04 refus d'obtempérer: les auteurs sont identifiés et les auditions en cours (délits)

- 06 conduites sans permis de conduire (délits)

- 106 dépassements de la vitesses : un conducteur circulant à 145 km/h dans une zone limité à 90 a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire en vue d'une suspension administrative. Le pilote d'un scooter 50cm3 a été flashé à 100 km/h alors qu'il est réglementairement limité à 45km/h. Identifié il recevra prochainement une convocation devant le tribunal de police de Saint-Pierre.

- 11 usages de téléphone au volant;

- 10 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 4 non ports du casque;

- 4 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 6 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Au cours des deux nuits du week-end, l'intervention des gendarmes a été engagée sur neuf accidents de la circulation tous sans conséquences corporelles ainsi que pour deux comportements dangereux d'usagers de la route. Sur ces neuf interventions routières nocturnes, cinq conducteurs ont été détectés positifs à l'éthylomètre.



"Le respect du code de la route réduirait de 95% le nombre d'accidents sur les routes de La Réunion en zone gendarmerie", rappellent les gendarmes.