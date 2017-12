Sécurité routière : 211 véhicules contrôlés, 96 infractions relevées par la police ce week-end

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. 96 infractions ont été relevées par les 65 fonctionnaires de police mobilisés à cette occasion.



183 véhicules légers et 28 deux roues ont été contrôlés. Ont ainsi été constatés : 7 feux rouges non respectés; 1 refus d'obtempérer, 4 défauts de permis de conduire; 7 défauts d'assurance; 13 défauts de casque; 4 défauts de contrôle technique; 1 alcoolémie contraventionnelle et 59 autres infractions.