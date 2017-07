Second Forum de l’habitat organisé par la CIVIS

Dans la continuité du 1er forum de l’habitat organisé par la CIVIS le 30 septembre 2016, le travail partenarial engagé s’est poursuivi avec l’ensemble des acteurs mobilisés sur l’élaboration du Programme Local de l’Habitat et du Plan Intercommunal de Lutte contre Habitat Indigne au cours des Tables Rondes du 22 juin 2017.



En effet, si la première étape était d’échanger sur les grandes problématiques identifiées à la suite d’un diagnostic, cet acte 2 a eu pour objectif de construire un programme d’actions nécessaires à la mise en œuvre d’un PLH/PILHI opérationnel et efficient.



Cette journée proposait des ateliers thématiques où se sont investis pas moins d’une cinquantaine de partenaires publics et privés.



Quatre pistes de réflexion étaient ciblées:



Atelier 1 : Soutien à la production du Logement



Atelier 2 : Accès au Logement des publics prioritaires



Atelier 3 : Mobilisation du foncier à vocation d’habitat



Atelier 4 : Lutte contre L’habitat Indigne



Ce fut une journée de travail riche en échanges pour un projet que la CIVIS a souhaité dès son origine, concerté et au plus près des réalités de terrain.



Le travail d’arbitrage et de validation doit maintenant prendre place pour un PLH/PILHI concrétisé au 1er semestre 2018.