Scooters, motos, quads: Une nouvelle plaque d’immatriculation obligatoire à partir du 1er juillet 2017

En cas de non-respect et à partir du 1er juillet 2017, tout conducteur en infraction sera sanctionné d’une amende de 135 euros.

Propriétaires de motocyclettes, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles non carrossés, il ne vous reste plus que 10 jours pour vous mettre en règle. Le format des plaques d’immatriculation réglementaires change à compter du 1er juillet 2017.Scooters, motos, quais...devront installer une seule plaque aux dimensions de 210 mm de large sur 130 mm de haut et fixée avec des rivets, par des professionnels agréés.De plus, elle doit être ancrée avec une inclinaison de 30° maximum, rappelle la préfecture.