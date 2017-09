Scandale ! 1ere décision du nouveau maire de St-Leu : Augmenter ses indemnités de 15 % !

La Société Civile de Saint-Leu apprend avec stupeur que la 1ere décision de Bruno Domen, le nouveau maire de Saint-Leu est d'augmenter de 15 % les indemnités des élus de la Ville.



En effet, l'augmentation des indemnités des élus de Saint-Leu est à l'ordre du jour de ce premier conseil municipal de ce jeudi 21 septembre présidé par le nouveau maire.



A l'heure des restrictions budgétaires qui touchent toutes les collectivités de la Nation, alors que certaines écoles de Saint-Leu sont dans un tel état de vétusté qu'il serait nécessaire d'engager une réhabilitation d'urgence du bâti scolaire, alors que les prestataires de la mairie ont beaucoup de mal à se faire payer par la mairie, alors que le gouvernement va augmenter la CSG, alors que les impôts y compris locaux augmentent (la taxe d’aménagement par exemple), alors que le nombre de contrats aidés diminue drastiquement, alors que les locataires voient leur APL baissée de 5 €/mois, il paraît choquant aux contribuables saint-leusiens de constater que la 1ere mesure que prend Bruno Domen est de s'augmenter de 15 % dans un contexte de crise sociale et de diminution du pouvoir d'achat pour l'ensemble de la population aussi bien les retraités que les chômeurs ou les smicards.



La Société Civile de Saint-Leu demande au nouveau maire de Saint-Leu de retirer cette affaire scandaleuse à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir à défaut nous demandons aux conseillers municipaux de la majorité de prendre leur responsabilité devant leurs électeurs et de voter contre augmentation injuste et injustifiée !



Comme le disait il y a peu l'ancien maire de Saint-Leu Thierry Robert "les élus sont là pour servir et non pour se servir !" alors Mesdames Messieurs les conseillers municipaux de la Ville agissez en conscience et ne voter pas cette augmentation de vos indemnités ? En cas contraire les contribuables saint-leusiens qui sont aussi vos électeurs s'en souviendront lors des prochaines élections. A bon entendeur !



Pour la Société Civile de Saint-Leu