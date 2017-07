Sauvetage choc au Plate Saint-Leu

Attention aux photos et vidéos :

Nouveau sauvetage et énième cas extrême que prend en charge l’association RPA.Il aura fallu la mobilisation de plusieurs bénévoles et amis de l’association pour localiser (enfin) ce royal bourbon à la patte gauche complètement à nue. Les champs de canne et tous les recoins du Plate Saint-Leu ont été parcourus pour tenter de retrouver sa trace.C’est finalement sous la terrasse d’une maison en construction que le pauvre chien a été trouvé lundi. Selon un vétérinaire d’une clinique de Saint-Paul, le chien traînait avec cette méchante blessure entre 15 et 20 jours. Une blessure qui a été vite expliquée par des examens poussés : quelqu’un lui a tiré dessus avec une carabine à plomb.D’emblée, la décision de l’amputer a été prise. Fiévreux, son état est surveillé d’heure en heure. Une cagnotte a été mise en ligne pour aider l’association à couvrir les nombreux soins qui doivent intervenir dans les jours et semaines à venir. Le chien a été baptisé Atchi, et n’a qu’un an environ. L'association lance également un appel à témoin dans le cadre du dépôt d'une plainte.: à envoyer au 3 bis lotissement anjou 97434 Saint-Gilles-les-BainsToutes les infos sur le facebook de l' association RPA