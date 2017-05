Saône-et-Loire : Les gendarmes abattent un agriculteur

Un drame s’est déroulé hier en Saône-et-Loire (région Bourgogne-Franche-Comté). Un éleveur bovin de 37 ans a été abattu par les forces de l'ordre.



Cet agriculteur du village de Trivy était recherché depuis le 11 mai, date à laquelle il avait foncé avec son tracteur sur les forces de l’ordre qui accompagnaient les inspecteurs du contrôle sanitaire. L’homme était en fuite depuis plus d’une semaine.



"Ce monsieur n’allait pas bien, s’opposait aux services d’inspection sanitaire, il existait un gros contentieux depuis plusieurs années et ça allait de pire en pire. Il ne s’occupait plus trop de son cheptel et avait déjà été sanctionné pour défaut de soins sur ses bêtes", a expliqué la procureure de Mâcon.



C’est à la suite d’un signalement d’un habitant dénonçant un comportement suspect d’un automobiliste circulant bizarrement, jumelles à la main, que les gendarmes ont retrouvé sa trace dans le village de Sailly, à 35 km de son exploitation de Trivy.



Mais en approche du véhicule, les forces de l’ordre ont trouvé l’homme toujours aussi déterminé. Deux gendarmes sont descendus de leur véhicule et ont tenté les sommations mais l’agriculteur a foncé sur eux sur un étroit chemin de terre. Les deux militaires ont fait feu, touchant mortellement l’éleveur. A leur arrivée, les urgentistes n’ont pu le ranimer.



Une enquête a été confiée à l’inspection technique de la gendarmerie.