Santé-vous mieux : Le Département au cœur de la santé - 25 juin 2017

La ville de Saint-Benoit plus précisément la MJC a organisé une journée de sensibilisation autour de la santé. Objectifs, une sensibilisation et de la prévention pour la population mais également pour les professionnels du secteur. Dans ce contexte, le Département à travers la PMI de Saint-Benoit est intervenu pour un échange- débat avec les participants à la journée.



« Parents, comment aborder la vie affective et sexuelle avec son jeune… ? Quand ? Pourquoi ? », c’est le thème qui a été retenu pour cette manifestation autour de la santé. Véronique Desmarais, conseillère conjugale et familiale au centre de planification familiale de la PMI a en préambule expliqué les missions des centres de planification plus particulièrement celui de Saint-André et Saint-Benoît.



Véritable lieu de ressource, les professionnels aident et accompagnent les familles au quotidien sur divers sujets touchant à toutes ces problématiques.