Santé: Le retour de la grippe à La Réunion

C’est reparti pour la grippe. L’épidémie saisonnière a démarré à La Réunion. Depuis 2 semaines, le nombre de consultations en médecine de ville et à l’hôpital est en nette augmentation. L’ARS OI rappelle que plusieurs personnes ont été hospitalisées pour une forme grave de la grippe et quatre sont décédées. L’agence de santé rappelle donc l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour limiter la transmission de la maladie, se protéger et protéger son entourage, et notamment les plus vulnérables (personnes âgées, personnes atteintes de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, etc).



Compte-tenu du démarrage tardif de l’épidémie cette année, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, qui devait se terminer fin août, a été prolongée jusqu’à fin septembre. Les personnes fragiles qui ne sont pas encore vaccinées sont invitées à le faire sans tarder.