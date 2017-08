Sans queue ni tête

L’émasculation de Savannah et la décapitation de l’Hermitage ont inspiré, à un grand poète anonymement connu, le texte qui suit.

Dans l’un en tête, dans l’autre en queue,

Donjons protecteurs de quartiers,

A coups de marteau tapant les deux,

Laissant la faucille de côté,

L’édile les a abattus

Pour sa seule révolution

Au nom du peuple, à son insu.

« Tradition ! » et « Erudition ! »

Par des connaisseurs, convoquées,

Dont l’un et encore le même.

Pas besoin d’appeler la crème

Pour un si modeste problème.

Evariste eût aimé la rime,

Mais ici n’est pas la question.

Bonnement, contre l’Histoire, un crime

Et les anciens ? Cherchez une rime