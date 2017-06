"Sans Souci Lontan, Sans Souci Domin": La nature célébrée ce samedi

"Sans Souci Lontan. Sans Souci Domin. Célébrons la nature !", tel est l'intitulé de l'événement qui aura lieu ce samedi dans le quartier de Sans Souci, à Saint-Paul. La journée a été présentée ce mardi par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, la SEMADER, le GCEIP (Groupe Conservation Environnement Insertion Professionnel ), et les associations de Sans Souci.



Après une première édition l'an dernier, l’objectif de l'événement du 1er juillet est de "mettre en valeur la nature dans l'espace public, grâce à la mobilisation de la population et des associations du quartier, porteuses de cette seconde édition".



Randonnée, restitution du travail des enfants autour du logement, de la tradition et des arbres endémiques, village associatif, présentation des associations participantes, ferme pédagogique, jeu lontan, et concert (dès 16h) sont au programme.



Développer l'économie circulaire



Porte d’entrée de Mafate, "Sans Souci est la ville de demain, qui doit fonder son développement forte de son passé et de son histoire pour entrer dans la modernité", a commenté le premier magistrat, mettant en avant les avancées de l’aménagement du quartier. L'occasion pour le maire de lancer un appel pour développer l’économie circulaire au sein du quartier, est réaffirmée comme "une priorité pour la Ville".



Et pour "garder l’âme du quartier", la Ville de Saint Paul et la SEMADER indiquent valoriser dans leurs opérations "le patrimoine naturel et préserver la richesse environnementale".



Sans Souci possède une "forte identité, avec notamment la présence d’espèces naturelles endémiques rares à La Réunion", a d'ailleurs souligné Laurent Calichiama, Conservateur du GCEIP.