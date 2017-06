Mail Communiqué Salazie : Inauguration du nouveau pont du bras des Demoiselles Ce mardi 6 juin, Dominique Fournel, conseiller régional délégué aux chantiers routiers, et Stéphane Fouassin, maire de Salazie, ont inauguré le nouveau pont du Bras des Demoiselles situé à Hell Bourg. Ce pont Bailey assurera une liaison sécurisée notamment pour permettre à la scierie de Saint-Benoît de

s'approvisionner en bois. Voici le communiqué de la Région à ce sujet :

L'ancien pont communal du Bras des Demoiselles était limité à 10 tonnes du fait de son mauvais état général. Ce nouvel ouvrage assure la liaison entre le site d'approvisionnement en bois de cryptoméria de Terre Plate et la seule scierie industrielle de l'île " Sciage de Bourbon ".



La filière bois à La Réunion est une activité de production majeure sur les plans économique et environnemental (emplois directs et indirects avec la transformation du bois) avec les activités qui lui sont liées (aménagement touristique, patrimoine naturel). Cette filière qui représente 164 emplois directs et 640 emplois indirects repose actuellement sur cette seule scierie industrielle, et 5 petites scieries familiales. Elle rencontre cependant , depuis quelques années, des difficultés du fait d'un approvisionnement de cryptoméria insuffisant.



L'Office National des Forêts s'est engagé à fournir à la scierie " Sciage de Bourbon " un volume annuel de bois par contrat d'approvisionnement. L'exploitation du massif de Terre Plate à Salazie s'avère primordiale pour assurer cet approvisionnement.



Outre l'aide économique sollicitée par l'ONF aux collectivités locales (cf encadré ci-dessous) afin de réduire le surcoût d'exploitation de ce massif et comme l'ancien pont du Bras des Demoiselles à Hell Bourg ne permet pas le passage des transports de bois, l'ONF avait également sollicité la collectivité régionale pour le remplacement de cet ouvrage.

La réalisation d'un nouveau franchissement s'est donc avérée nécessaire, la commune de Salazie assurant la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Compte tenu de l'urgence, un budget a été réservé, par la Région Réunion, au programme d'activité 2017 du SMPRR (Syndicat Mixte du Parc Routier de la Réunion). En effet, l'installation d'un pont de secours de type Bailey a été retenue comme la seule solution eu égard aux délais du chantier ONF. Les études ont démarré en février 2017 après une phase de concertation sur le type de pont à mettre en œuvre.



Avec la collaboration des services de la commune de Salazie, de la DAAF et de la DEAL, le SMPRR a pu livrer ce pont le 19 mai 2017, ouvrage inauguré ce jour. Le pont a été posé par les services du SMPRR avec le concours du Centre National des Ponts de Secours, la maitrise d'oeuvre étant assurée par le bureau d'études GETEC. L'ouvrage installé comporte les caractéristiques suivantes :

- Type : Bailey triple simple

- Longueur : 22m

- Largeur : 5,5m

- Largeur de circulation : 3,2m

- Platelage : bois Zinfos974 Lu 83 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Julie Pontalba exprime son soutien aux planteurs de canne Filière canne-sucre: "De nouvelles atteintes et intimidations inacceptables et injustifiées"