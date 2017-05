Mail Courrier des lecteurs Sakifo vs marché de plein air: Lettre ouverte au sénateur-maire de St-Pierre

Monsieur Le Sénateur-Maire,



Le 18 novembre 2016, nous vous avons adressé un courrier relatif à la gestion du marché de plein air de Saint-Pierre, à l'occasion des manifestations culturelles organisées sur le même site : suppression d'emplacements de stands, parkings de déchargement et parking clients inaccessibles. Ce courrier étant resté sans réponse, nous avons écrit le 6 mars 2017 à plusieurs de vos collaborateurs, élus et administratifs, sur le même sujet, avec cette fois une référence d'actualité imminente : la manifestation baptisée Francofolies. Aucune réponse à ces courriels, aucuns rappels téléphoniques. Fort heureusement l'organisateur de la manifestation a fait preuve d'une certaine souplesse d'esprit.



A l'heure où je rédige cette lettre, à une semaine de l'édition 2017 du Sakifo, AUCUN commerçant ambulant travaillant sur votre marché de plein air n'a reçu le moindre avis écrit ou oral de la ville de Saint-Pierre sur les modifications de fonctionnement apportée au marché du samedi 3 juin. AUCUN des commerçants ambulants de la partie artisanale située à l'entrée ouest du marché ne sait s'il pourra installer son stand le 3 juin (ni même ce samedi 27 mai, les préparatifs allant bon train).



Nous nous sommes rapprochés de l'organisateur, qui nous annonce ne pas pouvoir faire les efforts concédés pour les Francofolies, et devoir en plus étendre la surface de sa manifestation pour se conformer aux nouvelles exigences de sécurité. Sans plus de précisions.



Soit, les efforts faits par votre institution pour permettre l'accès à la culture d'une partie de vos administrés et d'une partie de la population réunionnaise sont louables. Mais que dire des efforts faits par les commerçants ambulants présents TOUTE l'année et par tous les temps sur votre marché ? Votre marché n'est-il pas un lieu de vie économique et sociale précieux ? N'est-il pas l'occasion des rares sorties, d'échanges, de rencontres, de vie sociale pour une partie de vos administrés ? N'est-ce pas le lieu de campagne préféré des candidats aux élections de tous genres ? Que serait votre marché sans les commerçants ambulants qui l'animent ?



En attendant qu'une véritable réflexion soit menée par vos services pour un respect manifesté à l'égard des commerçants ambulants de votre marché (notamment par l'accès garanti aux parkings de proximité, et le maintien des stands à leur emplacement, toute l'année, manifestation ou pas), nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que TOUS les commerçants fréquentant habituellement votre marché de plein air du samedi matin, puissent disposer d'un emplacement pour travailler le samedi 3 juin. Quitte à créer une nouvelle zone d'activité en prolongement du marché. Nous attendons confirmation de vos services de cette garantie.



Nous serons présents ce samedi 27 mai sur votre marché pour recueillir les doléances de nos collègues et, si vos services venaient à faillir à leurs obligations morales et légales ( aucune consultation préalable des représentants des commerçants ambulants de votre marché n'ayant eu lieu avant ces modifications de marchés), le cas échéant pour structurer une action permettant à TOUS nos collègues lésés qui le souhaiteront de travailler le samedi 3 juin.



Recevez, Monsieur Le Sénateur-Maire, nos salutations respectueuses.



Jean-Luc TAÏLAME Président du Syndicat des Marchés de France – Réunion



