Culture Sakifo : Ngaiire, une petite pépite des îles

Ce n’est pas La Réunion mais ça y ressemble… Ngaiire vient de Papouasie Nouvelle Guinée en Océanie. C’est là où elle a puisé son inspiration, enfant, sous les tropiques, avec un accès limité à la musique ; du Reggae et de la Pop "ringarde". Cette petite fille d’un village au bord de la mer "qui ressemble à la Saline", selon elle, sera ce vendredi soir au Sakifo.



Ngaiire a grandi en Nouvelle Zélande avant de se diriger vers Sydney, en Australie, où elle réside depuis 12 ans. "J’ai découvert Stevie Wonder, Tori Amos ou encore la musique classique impressionniste, raconte-t-elle, je n’avais jamais rien entendu de similaire avant". Et pour elle, chaque genre avait son "soul", ou son âme. "Je trouve ça donc intéressant de changer constamment de genre et je ne veux pas être confinée", ajoute-t-elle. À quoi s’attendre au Sakifo ? De l’Electronic et du Soul… soit du "Future soul".



Sa voix chaude, et son faux air de Rihanna, on les retrouvera vendredi soir aux côtés du DJ Ribongia et de la chanteuse Billie Mccarthy. Une première sans son groupe habituel. "Je suis vilaine de ne réserver ça qu’aux Réunionnais parce que les Australiens seraient curieux de voir ce que ça donne", avoue-t-elle. Il s’agit donc pour elle d’un tout nouveau public. "C’est un risque mais j’espère qu’ils vont pouvoir apprécier quelque chose qu’ils n’ont peut-être pas encore entendu".



La Réunion lui rappelle son île natale



Mais cela ne devrait pas être trop compliqué car La Réunion lui rappelle son île natale. "C’est très similaire, mais le plus fascinant c’est de voir des gens qui ressemblent aux Papouasiens, mais aussi d’autres totalement différents. C’est une île isolée au milieu de l’océan Indien mais les gens ressemblent à des Indiens, des Africains… C’est la même histoire de colonialisme qu’en Papouasie Nouvelle Guinée, qui influence tant les cultures, infrastructures et les langues".



Son troisième album, en cours, sera plus influencé par son île et le fait d’être "coincée entre deux mondes", à savoir la Papouasie Nouvelle Guinée et l’Australie. "Beaucoup de jeunes doivent essayer de se mouler dans la culture de l’Ouest", explique-t-elle.



Un moule qui lui va à ravir car le mélange des deux fait de Ngaiire une petite pépite des îles que nous avons l’occasion, nous aussi, d’apprécier.

Retrouvez son clip "Diggin":



Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 231 fois



