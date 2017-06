Sakifo: Du Tryo, évidemment, mais pas seulement...

Grand succès hier soir, pour ce festival qui attire les artistes du monde entier. La Sakifo a accueilli bien des trésors dont l'incontournable Tryo, sur la scène Salahin. Entre classiques qui rappellent le collège et et des nouveautés de leur 6e album, Vent debout. Leurs messages anti-mondialisation, leur rythme et la chaleur de leurs voies restent les mêmes. Dans le public plus qu’enthousiaste, un certain Matthieu a eu bien de la chance. Invité à jouer "J’ai rien prévu pour demain" sur scène avec le groupe, il n’est pas prêt d’oublier cette soirée.