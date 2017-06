Sakifo 2017 : la Région Réunion pour la promotion des artistes réunionnais La Réunion Positive Dans le cadre de la 14 ème édition du Sakifo musik festival, le Sénateur et Président de Région a rencontré ce vendredi soir les artistes locaux présents sur le stand de la Région Réunion qui a pour thème la culture Réunionnaise : "La Réunion métisse, La Réunion des cultures".

Le Sénateur et Président de Région Didier Robert rencontre les artistes de La Réunion au Super Sakifo musik festival



Partenaire de plusieurs Festivals à La Réunion qui participent à la promotion des artistes Réunionnais mais aussi à l’ouverture sur le monde, la Région Réunion est partenaire du Sakifo 2017.



Dans sa démarche de promotion des artistes Réunionnais, la collectivité fait le choix de mettre ces outils - La TV Régionale, son site web, ses réseaux ou encore le journal - au service des artistes programmés sur cette édition. A l’affiche cette année : Gren Semé, Kaloune, Ousanousava, Mélanz Nasyon, Urban Philéas, Gadiembe Maloya... OTV, La Tv Régionale, a planté son décor au coeur du festival et recevra les invités et artistes sur son plateau.



Des émissions feront vivre le Sakifo sur Youtube et sur TV Kréol. Sur l’espace Région du village, plusieurs artistes proposeront des animations culturelles durant les 3 jours du festival – Atelier de fabrication d’instruments traditionnels de la Réunion, le groupe de musiciens percussions Gayar La Réunion et un graffeur de l’Association Productr réalisera des tableaux en direct sur le thème de la culture locale.



Ce Festival désormais reconnu sur le plan national et international est aussi pour La Réunion l’occasion de marquer d’autres attraits touristiques autour de la culture, des traditions, des sonorités particulières ... L’IRT a d’ailleurs, dans cette démarche travaillé sur des packages touristiques notamment sur le développement du tourisme culturel et les retombées sur l’industrie touristique du sud de l’île. Culture : La Région Réunion pour la promotion des artistes réunionnais sur le Sakifo.



Enfin, afin de faciliter le transport et l’accès des réunionnais à ce festival, La Région Réunion en partenariat avec le réseau Car jaune a mis en place des navettes qui assureront des liaisons depuis les gares routières de Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint- Paul et le site du Sakifo à Saint-Pierre.

