Société Saison des baleines 2017: Plus de 270 individus identifiés, un record





"C'est un chiffre record. Avant ça, la meilleure saison était en 2013, avec 179 baleines répertoriées", indique Laurent Mouysset. Le responsable administratif de Globice précise que le travail de "décorticage" des photo-identifications n'est pas encore totalement terminé, et pourrait encore légèrement faire grimper ce nombre.



"On a vu pas mal de groupes actifs, avec des mâles se battant pour les femelles. On a aussi vu beaucoup de baleines accompagnées de baleineaux. On ignore d'ailleurs où a eu lieu la reproduction", poursuit le passionné. "Par contre, il y a peu de fidélité. Depuis le début de la photo-identification, en 2001, seule une trentaine de baleines passées à La Réunion y sont revenues, alors que nous avons 1150 caudales dans notre catalogue".



Les baleines gardent leur secret



Mais comment expliquer une telle différence d'une année sur l'autre ? "On n'a pas d'explication concrète", concède Laurent Mouysset. "Pour les deux années passées, on peut penser que c'était lié au phénomène El-Niño. Mais on ignore les facteurs qui ont contribué à rendre cette année 2017 si exceptionnelle".



Ainsi, pour l'an prochain, aucune prédiction. Juste l'espoir que les géants des mers soient de nouveau au rendez-vous.



--

