Saisie record d'héroïne à Ste-Rose: Le jeune étang-saléen libéré

. Suite à cette découverte, une Etang-Saléenne et son fils ont été placés en détention provisoire.



Partie de Madagascar, la livraison devait normalement arriver à Madagascar, mais une avarie sur le bateau avait rendu nécessaire une escale à La Réunion. C'est alors que la Réunionnaise, qui était la maitresse de l'homme considéré comme le plus impliqué dans cette affaire, aurait demandé à son fils d'aller récupérer la drogue. L'héroïne aurait ensuite été dissimulé au Tampon avant que le jeune homme ne la transporte au Port de Sainte-Rose.



Alors que l'avocat du jeune homme de 25 ans a fait valoir que son client avait seulement répondu à la demande d'aide de sa mère, ce dernier a été libéré ce mercredi, mais reste placé sous contrôle judiciaire. Sa mère et deux passeurs mauriciens restent eux derrière les barreaux.

En novembre 2016, les douaniers de La Réunion avait saisi 43 kilogrammes d'héroïne