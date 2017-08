Mail Société Saint-Paul fait le point sur les nouveautés de sa rentrée scolaire





"Il a fallu trouver des moyens de mutualiser, compte tenu des baisses annoncées", précise Thierry Vimbouly, directeur général adjoint des services. Des recrutements en CDD ou en "besoins occasionnels" viendront de surcroît palier le manque d’emplois aidés. Une enveloppe maximum de 1,1 million d’euro sera ainsi constituée pour les cinq mois restants de l’année.



"Des actions en faveur des très petites sections"



Ces ajustements n'ont pas été les seules modalités à être déroulées au cours de cette matinée. Alors que les classes de CP situées en ZEP + doivent passer à 12 élèves, la municipalité précise que sur territoire communal, 14 écoles sont concernées, pour un effectif de 456 élèves. Ces écoles compteront ainsi 38 classes de CP contre 22,5 jusqu’à présent. Tout est d'ores et déjà en place pour accueillir les marmailles, sauf sur l'école de Bellemène, où des préfabriqués doivent encore être installés, est-il précisé.



Pour ce qui est des tout-petits, "nous menons des actions en faveur des très petites sections" (2-3 ans, ndlr), indique Alex Pota, soulignant que "les crèches manquent à Saint-Paul". Une commission chargée d’émettre un avis sur les demandes a d'ailleurs été instaurée.



Des tablettes connectées dans les écoles



La numérisation des écoles est aussi abordée, avec notamment l’expérimentation des tablettes connectées wifi sur trois écoles (Emile Hugot, Aliette Hortense et Ruisseau). Un budget qui représente près d'1,3 million d’euros pour la période 2012-2016, tout comme le budget alloué à la dotation de livres, matériels pédagogiques et petites fournitures depuis la rentrée 2014.



Côté sport, Alex Pota met en avant la mise à disposition de 700 bus pour les écoles, tout en insistant sur une volonté de la municipalité d’apprendre aux scolaires à nager. "En 2015, 1200 élèves ont été emmenés à la piscine ; en 2016 : 1300. On prévoit pour 2017 d'en emmener 2400".



Enfin, concernant la culture, au delà des sorties pour lesquelles des bus sont également mis à disposition, les marmailles participeront à un concours de poésie à l’occasion des 100 ans de la naissance de Jean Albany, au mois de décembre.



----

* La nouvelle école maternelle Saint-Cœur vient remplacer l’ancienne, trop vétuste. Si une seule classe fera cette année sa rentrée dans l'établissement flambant neuf, le bâtiment permettra d’en accueillir trois, dont une CLIS (classe pour l'inclusion scolaire). Le coût global s’élève à 1,4 million d’euros. Si la rentrée est reportée dans la plupart des communes de l’île , elle aura bien lieu ce vendredi 18 août dans celle de Saint-Paul. "Malgré les soucis rencontrés, tout est mis en œuvre pour faire la rentrée dans de bonnes conditions", indique en effet Alex Pota, adjoint au maire, lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi matin, à la nouvelle école Saint-Cœur* de la Ravine Trois Bassins."La mairie n'a pas voulu priver les élèves d'une journée de classe", ajoute-t-il."Il a fallu trouver des moyens de mutualiser, compte tenu des baisses annoncées", précise Thierry Vimbouly, directeur général adjoint des services. Des recrutements en CDD ou en "besoins occasionnels" viendront de surcroît palier le manque d’emplois aidés. Une enveloppe maximum de 1,1 million d’euro sera ainsi constituée pour les cinq mois restants de l’année.Ces ajustements n'ont pas été les seules modalités à être déroulées au cours de cette matinée. Alors que les classes de CP situées en ZEP + doivent passer à 12 élèves, la municipalité précise que sur territoire communal, 14 écoles sont concernées, pour un effectif de 456 élèves. Ces écoles compteront ainsi 38 classes de CP contre 22,5 jusqu’à présent. Tout est d'ores et déjà en place pour accueillir les marmailles, sauf sur l'école de Bellemène, où des préfabriqués doivent encore être installés, est-il précisé.Pour ce qui est des tout-petits, "nous menons des actions en faveur des très petites sections" (2-3 ans, ndlr), indique Alex Pota, soulignant que "les crèches manquent à Saint-Paul". Une commission chargée d’émettre un avis sur les demandes a d'ailleurs été instaurée.La numérisation des écoles est aussi abordée, avec notamment l’expérimentation des tablettes connectées wifi sur trois écoles (Emile Hugot, Aliette Hortense et Ruisseau). Un budget qui représente près d'1,3 million d’euros pour la période 2012-2016, tout comme le budget alloué à la dotation de livres, matériels pédagogiques et petites fournitures depuis la rentrée 2014.Côté sport, Alex Pota met en avant la mise à disposition de 700 bus pour les écoles, tout en insistant sur une volonté de la municipalité d’apprendre aux scolaires à nager. "En 2015, 1200 élèves ont été emmenés à la piscine ; en 2016 : 1300. On prévoit pour 2017 d'en emmener 2400".Enfin, concernant la culture, au delà des sorties pour lesquelles des bus sont également mis à disposition, les marmailles participeront à un concours de poésie à l’occasion des 100 ans de la naissance de Jean Albany, au mois de décembre.----* La nouvelle école maternelle Saint-Cœur vient remplacer l’ancienne, trop vétuste. Si une seule classe fera cette année sa rentrée dans l'établissement flambant neuf, le bâtiment permettra d’en accueillir trois, dont une CLIS (classe pour l'inclusion scolaire). Le coût global s’élève à 1,4 million d’euros. image.png (3.62 Ko)

MA - marine.abat@zinfos974.com Lu 141 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > St-Paul : Coupure d’eau ce mercredi 16 août 2017 Des milliers de fidèles réunis pour la fête de l'Assomption