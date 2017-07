Saint-Paul: Présentation au drapeau des jeunes volontaires du RSMA

Ce mercredi s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de présentation au Drapeau des jeunes volontaires du RSMA-R. Organisée sur la place du marché forain de Saint-Paul, elle était présidée par le colonel Berte, chef de corps du régiment du Service militaire adapté de La Réunion, et a eu lieu en présence du sous-préfet de Saint-Paul et de Gertrude Carpanin Pavardy, élue de Saint-Paul.



À cette occasion, les jeunes volontaires du contingent ont reçu leur insigne régimentaire, symbolisant la fin du premier mois de formation militaire initiale. Ce sont ainsi 107 volontaires stagiaires qui vont pouvoir intégrer leur compagnie pour débuter leur formation professionnelle. Par ailleurs, neuf volontaires techniciens vont pouvoir commencer à leur poste pour acquérir une première expérience professionnelle reconnue et valorisée. Depuis un an, 112 jeunes de Saint-Paul ont été formés au régiment.



Cette cérémonie a en outre été l’occasion d’une remise de nouveaux fanions aux compagnies, homologués, et en cohérence avec le drapeau à son nom reçu en juin 2013.