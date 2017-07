Saint-Paul : Dépistage contre les hépatites en ville ce jeudi

Le CHU Gabriel Martin et son service Despist’Ouest se mobilisent pour organiser une journée de dépistage ce jeudi à la gare routière de Saint-Paul. Dans le cadre de la journée mondiale contre les hépatites organisée par l’Organisation mondiale de la santé chaque année, le 28 juillet. À Saint-Paul, le rendez-vous est donné la veille, de 9h à 15h.



À l’aide des partenaires du CHU, la Kaz’Oté et l’ARPS (Association réunionnaise pour la prévention du Sida), un stand d’information sera installé. Objectif : diffuser le plus largement possible une information claire et efficace sur les modes de transmission, les moyens de prévention et les traitements possibles. Des préservatifs seront également distribués au public.



Il y aura également deux kiosques avec des médecins spécialistes qui procéderont aux tests de dépistages des hépatites, mais pas seulement. Il sera possible de dépister d’autres infections transmissibles par voie sanguine et sexuelle.



La priorité a été donnée cette année aux hépatites C et B. Le CHU précise que le taux de dépistage reste très insuffisant chez les hommes.