Saint-Martin : Après l'ouragan, les pillages

Au milieu du chaos laissé par les passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, la désolation laisse place aux pillages.Alors que l'île se prépare tant bien que mal au passage du deuxième ouragan José , les scènes de chaos s'enchaînent.La ministre des Outre-mer Annick Girardin a même fait état de ce fléau, qui s'est déroulé sous ses yeux.Privés d'eau et d'électricité, les habitants sont exaspérés de voir les forces de l'ordre contraintes de faire face aux scènes d'incivilités.Malgré un couvre-feu instauré par les autorités allant du jeudi 8 septembre, jusqu'à mercredi prochain, les forces de sécurité sont démunies.Boutiques prises d'assaut à la voiture-bélier, pillage de l'armurerie de la police aux frontières et des douanes ou des hopitaux, logements privés pris d'assaut, attaques à main armée: les habitants vivent dans la terreur et l'exaspération.En plus de l'ouragan, ils doivent maintenant se barricader contre de véritables bandes organisées.