Saint-Louis - Grande collecte de verre

Pour ce premier concours de l'année 2017, la CIVIS s'arrête de nouveau dans la commune de Saint-Louis pour promouvoir le tri du verre.



Du 28 juin au 2 juillet 2017, les habitants de Saint-Louis(hors quartiers de la Rivière Saint-Louis) sont donc invités à amener le maximum de verre (bouteilles et bocaux) à l'une des bornes à verre identifiées pour le concours (voir ci-dessous).



Initiée fin 2014, la CIVIS organise une grande campagne de collecte du verre à travers tout son territoire. Le tri des déchets figure parmi les principales préoccupations de son programme d’actions. Trier le verre, matériau recyclable à l’infini et à 100 %, est un des gestes les plus simples et les plus porteurs en matière de développement durable.



Et parce qu'à La Réunion, cette démarche reste encore une habitude à prendre dans de nombreux foyers, la CIVIS a mis en place cette opération d'envergure pour sensibiliser mais aussi stimuler l'intérêt des citoyens à l'importance du tri. Le concours a déjà eu lieu sur les communes de Petite-Ile, des Avirons, de Cilaos, de L'Etang-Salé et sur certains quartiers de Saint-Pierre et de Saint-Louis.



Ainsi, 29,1 tonnes de verre ont été collectées depuis le début cette opération.



Les lieux où amener son verre :

Mercredi 28 juin

De 09h00 à 12h00 : Rue de Paris , près du transfo face au N° 62 - Le Gol

De 13h00 à 16h00: Rue du Général de Gaulle - Pont Neuf

Jeudi 29 juin

De 09h00 à 12h00 : Rue Jean XXIII, près du case - Roches Maigres

De 13h00 à 16h00: Chemin cannes purisies - Bois de Nèfles

Vendredi 30 juin

De 09h00 à 12h00 : Rue de la Palissade, sur le parking du "fruit et légume Kréol Discount" - La Palissade

De 13h00 à 16h00: Rue Léonus Bénard , sur le trottoir derrière le magasin Gamm vert - La Chapelle

Samedi 1 er juillet

De 09h00 à 16h00 : Angle de l'avenue de l'Europe et rue de l'Australie - ZAC Avenir

Dimanche 2 juillet

De 9h00 à 16h00 : Impasse Tilapia , près de l'étang du Gol - Bel Air Pour participer au concours, les administrés devront impérativement se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.



Attention, ce concours est exclusivement réservé aux habitants des quartiers de Saint-Louis suivants : Centre ville, Bel Air, Palissade, Pont Neuf, Bois de Nèfles, Maison Rouge, Le Gol, Gol les hauts, la Chapelle, Roches maigres, ZAC Avenir, Maison Rouge, Bellevue.



Les lots à gagner : 1 circuit en hélicoptère pour 2 personnes, offert généreusement par le Restaurant le Quai Gilbert

2 nuits pour 2 personnes au Village des Sources

1 nuit pour 2 personnes au Gîte Verval

1 nuit pour 2 personnes à l'Hôtel des Neiges

1 mois d'abonnement au réseau Alternéo pour 2 personnes

1 repas au restaurant La Carangue pour 3 personnes

1 repars au restaurant Le Fair Play pour 3 personnes

1 séjour de 5 jours pour une parcelle jusqu’à 8 personnes au camping de L'Etang-Salé

5 entrées à Croc Parc pour les enfants

2 plantes endémiques issues de la Pépinière Intercommunale CIVIS

Télécharger le règlement du concours









Pour participer au concours,Plus d'informations en appelant le numéro vert ou le 0262 49 96 44 :





