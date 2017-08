Saint-Gilles-les-Hauts : Simone Henrylienne a 100 ans.

En présence d’une partie de sa grande famille, une petite cérémonie était organisée en son honneur ce mercredi 9 août à la salle d’œuvre de l’église de Saint-Gilles-les-Hauts, à l’issue d’une messe.



La nouvelle centenaire a deux enfants et compte 11 petits-enfants, 34 arrière petits-enfants et 7 arrière-arrière petits enfants. Simone Henrylienne a donc 100 ans et continue de faire « la fierté de la famille ». À commencer par celle de Gianni, 39 ans, premier arrière-petit-fils.



Porteuse des "félicitations de la Ville de Saint-Paul", Sandra Sinimalé a salué cette "belle longévité".