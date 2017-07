Saint-Denis livre de nouvelles places de parking rue Juliette Dodu

Ce sont 23 places de parking qui s'ajoutent aux 5000 que compte actuellement la ville de Saint-Denis. Ce jeudi, une nouvelle aire de stationnement a été inaugurée, rue Juliette Dodu, à côté du restaurant Les délices de l'orient, en plein centre-ville.Il s'agit de la deuxième aire de stationnement fournie par la famille Timol, appelée "Dodu-Timol" et rachetée par la mairie, près de trois mois après l'inauguration de l'aire "Auber-Timol" rue Jules Auber avec ses 30 places de parking.Une troisième aire devrait être livrée dans quelques semaines, au coin des rues Lucien Gasparin et Félix Guyon. Cette "mesure d'urgence" pour redynamiser Saint-Denis, selon Philippe Naillet, élu à la Politique de la ville, permettra de rajouter une centaine de places au centre-ville.Les mêmes tarifs s'appliquent que pour les places de rues. Le stationnement est gratuit à partir de 16h en semaine et midi le samedi.