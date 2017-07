Saint-Denis: Les classes de CP REP+ à 12 élèves pour la rentrée

Si l’échec scolaire est trois fois plus élevé à La Réunion que la moyenne nationale, "il y a du progrès", rassure Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis. Un progrès qui passe par des mesures telles que les classes de CP à 12 élèves dans les REP + (Réseaux d’éducation prioritaire renforcée), selon lui.



La ville de Saint-Denis crée donc 42 classes supplémentaires dans 17 écoles REP +. Ceci passe par la création de six salles, la réhabilitation et division de neuf autres et des travaux dans des salles existantes. Ces aménagements ont débuté le 10 juillet et devraient être achevés le 11 août, à temps pour la rentrée. La mise en œuvre de cette mesure gouvernementale a coûté 500.000 euros pour le bâtiment et 60.000 euros pour le mobilier.



"Cette mesure a été saisie avec bonheur, affirme le maire, le CP est la classe de l’acquisition des fondamentaux, à savoir la lecture et l’écriture. Connaître des difficultés dans cette classe, c’est hypothéquer la suite de leur scolarité. On réduisant les effectifs à 12, nous offrons une éducation personnalisée".



Saint-Denis compte 44 écoles primaires, dont 24 dans les REP (17 REP + et 7 REP).