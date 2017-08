Saint-Cœur : une école Maternelle neuve pour la rentrée

La nouvelle école Maternelle de Saint-Cœur (Ravine Trois-Bassins) ouvrira ses portes la semaine prochaine et accueillera 23 enfants. "Soucieux du bon déroulement de la rentrée et de l’année scolaire", le Maire, Joseph Sinimalé et l’adjoint délégué aux Affaires scolaires, Alex Pota, accompagnés d’administratifs ont effectué une visite technique ce mercredi 9 août.



L’ancienne école Maternelle qui n’avait qu’une classe n’offrait plus les conditions d’accueil nécessaires. La nouvelle structure, plus spacieuse et mieux positionnée géographiquement compte deux salles de classes et une CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) de disponibles, ainsi qu’un réfectoire avec une cuisine satellite, une aire de jeux, une salle des maîtres, une BCD, des sanitaires…



"Le quartier va se développer, la population va augmenter, il nous faut envisager l’acquisition d’une parcelle à proximité pour un agrandissement et une offre en élémentaire", anticipe le Maire.