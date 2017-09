Saint-Benoît: Un livre pour féliciter les élèves

Ce mercredi 20 septembre, les élèves des clubs "Coup de Pouce Clé" recevaient un livre-cadeau lors d’une cérémonie de récompense organisée par la Ville de Saint-Benoît au cinéma Cristal.



Dans le cadre du dispositif "Coup de Pouce Clé", ces élèves ont participé tout au long de l’année à des ateliers pédagogiques et ludiques afin de progresser en lecture-écriture. Cette remise de cadeaux était l’occasion pour la commune et le Rectorat de féliciter les enfants pour le travail effectué pendant les vacances de juillet-août.



En effet, avant les vacances scolaires, le cahier d’activités Tibili leur avait été remis pour les encourager à continuer à lire et écrire et des histoires à la maison dans le but de faciliter le retour en classe.



L’album offert "L’Histoire vraie de Kiki la tortue géante" est un clin d’œil à la sortie pédagogique effectuée au mois de mai dernier à l’observatoire des tortues marines, Kélonia à Saint- Leu.