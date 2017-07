Mail Communiqué Saint-Benoît: 2e édition du "Festival Dékont" au Bisik

Un rendez-vous jeune public incontournable !

Lors de la première édition du « Festival Dékont’ », organisée en juillet 2016 au Bisik avec le soutien d’ACTER (Agir pour la Culture et le Tourisme dans l’Est de La Réunion), l’association «Lézar Dékont›» a accueilli plus de 400 enfants et adolescents.



Une réussite construite autour d’un concept original et profondément ancré dans la culture réunionnaise qui

réunissait des ateliers de découvertes enrichissants et des spectacles de qualité. Ateliers moringue, guitare,

slam en kréol et spectacles enlevés (contes, chanson, poésie, théâtre…), proposés à un tarif accessible, qui

ont permis d’offrir une parenthèse culturelle enchantée à tous les jeunes qui ont eu l’opportunité d’en profiter.

Du 24 au 28 juillet prochain Le « Festival Dékont’ » revient donc au Bisik à Saint-Benoît (44, rue Amiral Bouvet). Durant cinq jours les enfants de 5 à 17 ans pourront une fois de plus profiter de nombreuses activités culturelles toujours plus originales avec comme fil conducteur la tradition orale réunionnaise au travers de la chanson et de l’univers merveilleux et fantastique du conte créole.



Ateliers d’expression corporelle et artistique (chanson, guitare, art plastique, enregistrement musical…) ; Atelier

Moringue ; Initiation à la fabrication et à la réparation de percussions traditionnelles ; fabrication de bobres;

Atelier d’écriture, zistwars «interactives» en musique ; Expositions… L’offre sera encore plus riche que lors de

la première édition (13 ateliers et plus de 10 spectacles) et les spectacles proposés toujours plus originaux ! Le principe du festival, lui, reste inchangé. Tous les ateliers seront proposés en alternance, en matinée (de 9h à 11h30) et en après-midi (de 13h30 à 16h00), et chaque demi-journée du festival sera clôturée par un spectacle original et souvent inédit. Le placement est libre lors de ateliers comme lors des spectacles. Le tarif d’entrée est fixé à 5€, 2€ pour un adulte accompagnant (gratuit pour un adulte qui accompagne plus de 2 enfants). Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le vendredi 28 juillet, un spectacle de clôture sera proposé au au grand public À 17h.

Entrée libre et gratuite.

Le Programme

du 24 au 28 juin de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h



Les Ateliers (en alternance)

• Balade contée et écriture de chansons avec Burty Dubard

• Atelier de chansons improvisées avec Les Vertigoz

• Musique en déambulation avec Foulsapat avec Stéphane Thomas, Daniel Hoarau et Thierry

Dumontet

• Chant et guitare avec Sergio Marchand auteur - compositeur - interprète (composition et découvertes musicales)

• Studio d’enregistrement avec Fabrice CKS musicien et ingénieur du son

• Moringue et percussions avec David Mazagran Président de l’École de danse moring réyoné (initiation aux

percussions et au moringue et exposition d’instruments traditionnels)

• Art plastique avec Christine Wassmer plasticienne (création de totems, réalisation de fresques…)

• Moulin Maïs (démonstration et réalisation de gâteaux maïs) avec «Nout tout ensamb»

• Initiation à la fabrication de bobres avec Pascal Léani

• Danse africaine avec Athanase ADJASSA

• Comptines et chansons avec Bernard Noury auteur - compositeur - interprète



Les Spectacles (tous les jours en alternance à 10h30 et 14h00)

• Les Vertigoz : Groupe de musiques et chansons improvisées. Lors de leurs concerts ils inventent des chansons au gré des demandes du public…

• Kozé Conté avec Shanel Huet : Contes. Shanel déclame ses contes en créole avec passion

• Noujou : «Le vilin ti kanar» et «Ti Jan, presque roi» avec Stéphane Thomas et Daniel Hoarau

• Beurty Dubard : Contes traditionnels créoles. Attiré depuis toujours par les histoires, contes, sirandanes d’ici et

d’ailleurs … Beurty est un Rakontèr hors pair. Zistoir Tizan : Grandiab la fès an or

• James Scott McDonald : Contes créoles contemporains

• Léa Varon et «Nout Tout Ensamb» : Théâtre

• Lézar Dékont’ : Contes (Nouvelle création, Gardien Volcan, Patater)

• David Mazagran : Musique et Moringue

• Vendredi 28 juin à 17h Spectacle de clôture avec Lézar Dékont’



En première partie : spectacle de chansons écrites par les jeunes présents ayant participé au festival et participations

