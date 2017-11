Saint-André: Une mère de famille perd tout dans un incendie

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Soagar Soundron apprend que sa maison située à Saint-André est en feu. C'est son beau-frère, habitant la même rue, qui est réveillé par le bruit des pompiers qui passent devant chez lui. Il découvre alors que la maison de sa belle-soeur est ravagée par les flammes et l'alerte.



Soagar n’était pas présente sur les lieux car elle réside au Tampon. Pour se rapprocher de sa fille, elle a décidé il y a quelques temps de déménager. Afin de pouvoir assurer financièrement la location de son habitation au Tampon, elle avait alors décidé de louer sa maison de Saint-André.



Il y a deux mois ses locataires avait quitté le domicile. Soagar, qui gagne sa vie en faisant des animations, s'était alors retrouvé en difficulté financière, devant faire face sans ce revenu supplémentaire.



La maison était entièrement vide au moment du sinistre car elle n'était toujours pas relouée. Selon le beau-frère de Soagar, qui a échangé avec les forces de l'ordre, la piste criminelle est envisagée. Un bidon d’essence et des allumettes ont été retrouvés sur place ainsi que des pneus disposés dans chaque pièce de la maison. L’incendiaire aurait mis le feu en arrosant les pneus d'essence. Elle a déposé plainte lundi en expliquant notamment qu’elle n’aurait de conflits avec personne et pas d’ennemis.



La police a effectué les prélèvements nécessaires à la recherche d’empreintes. La procédure s’annonce longue; le tout a été envoyé en métropole à Lyon dans un service spécialisé.



Problème de taille, sa maison n’était pas assurée. La solidarité s'est installée dans le quartier. Certains lui viennent en aide spontanément en prêtant main forte pour commencer à remettre en état sa maison.