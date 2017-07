Sahel : L'otage française Sophie Pétronin apparaît dans une vidéo

Enlevée au Sahel en décembre 2016 en compagnie de cinq autres personnes, la Française Sophie Pétronin est apparue sur une vidéo du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, formée en mars dernier par plusieurs mouvements jihadistes.



Selon la radio RFI, la vidéo où apparaît l’humanitaire, qui travaillait depuis une dizaine d’années dans le nord du Mali, est la première preuve de vie depuis sa capture. Le média indique qu’elle "apparaît dans la vidéo, la tête recouverte d'un chèche vert kaki pendant quelques secondes, avant d'être floutée, tout comme les autres otages femmes, qui s'expriment durant ces 16 minutes de film."



Sophie Pétronin avait déjà échappé de justesse à un enlèvement en 2012 et avait été exfiltrée vers l’Algérie in-extremis par des rebelles touaregs.



"Rentrée ensuite dans la ferme familiale des Cévennes ardéchoises où elle avait pu retrouver son fils et ses petits-enfants, elle s’était dépêchée de retourner à Gao pour poursuivre le travail de son association", rappelle LCI



La vidéo apparaît au moment même où le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu ce dimanche au Mali pour soutenir la lutte des pays du Sahel contre les groupes jihadistes.