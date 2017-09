SPL Réunion des Musées Régionaux: Les salariés dénoncent de l'irrespect

Le personnel de la SPL Réunion des Musées Régionaux est en grève illimitée depuis ce vendredi, 6 heures.



Un mouvement social déclenché par la révélation dans le Quotidien d'une affaire touchant le président de la SPL, Didier Robert. Selon le journal, le salaire de l'ancienne directrice administrative et financière (qui est également l'épouse du nouveau directeur) aurait été doublé (de 5400 à 10300 euros) trois mois avant la rupture conventionnelle.



"Les salariés depuis 9 mois attendaient l'application d'un protocole d'accord avec des paiements qui leur sont dus", explique Clara Derfla, secrétaire générale de l'UR974. "Et apprendre aujourd'hui qu'on peut frauder pole emploi et doubler un salaire... Ça montre bien que l'argent est là. Pour payer les camarades oui, mais pour les salariés non. C'est de l'irrespect, donc c'est normal que les salariés soient révoltés".



En raison de la grève, le musée Stella Matutina est fermé au public.Les délégués syndicaux sont reçus depuis ce matin par la direction. "Certaines de nos revendications ont été accordées mais le point concernant l'ancienneté pose toujours problème", fait savoir Thierry Suzanne, délégué syndical, assurant que les salariés ne lâcheront rien tant qu'il n'auront pas gain de cause.