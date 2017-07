SF, KOF XIV, Tekken 7...Les poikés de versus fighting ont rendez-vous à l'Alamanda fin juillet

Geek.re remet ça. L’association péi de passionnés de jeux vidéo, et notamment de jeux de combat (versus fighting), organise un tournoi les 29 et 30 juillet prochains à l’hôtel Alamanda. Baptisé, Alamanda x Geek.re : Second Impact, ce tournoi verra l’arrivée de deux nouveaux jeux : Tekken 7 et la version Wii U de Super Smash Bros.



Un premier tournoi, dédié à King of Fighters, avait déjà été organisé par Geek.re le 22 janvier 2017, toujours à l’hôtel Alamanda, sponsorisé par le géant japonais du versus fighting, SNK. Un coup de maître pour Geek.re, car c’était la première fois que la société japonaise soutenait officiellement un tournoi KOF en France. Un tournoi de Street Fighter V, le jeu de combat de chez Capcom le plus structuré professionnellement au monde, avait également été organisé lors de ce weekend.



Pour le Alamanda x Geek.re : Second Impact de fin juillet, Geek.re reprendra le concept de janvier, avec deux nouveaux jeux supplémentaires : Tekken 7 qui vient de sortir et Super Smash Bros qui compte une forte communauté au sein de la sphère Otaku péi. La pré-inscription aux tournois de l’Alamanda x Geek.Re : Second Impact a été lancée à la mi-juin. "Les trois premiers de chaque tournoi se partageront des nuits d'hôtel, des figurines et des goodies ainsi que des bons d'achats offerts par nos partenaires. Le tournoi King of Fighters aura droit à des goodies collectors venus directement du siège de SNK situé au Japon. Enfin des trophées récompenseront les vainqueurs de chaque tournoi, matérialisant ainsi le coté E-Sport de l’évènement", explique Geek.re.



Des stands de retro gaming, de goodies et de jeux vidéo seront également installés dans l’espace "lobby" de l’ Alamanda.



---



Geek.re et le Versus Fighting



Geek.re est une association qui a été créée en 2011 dans le but de devenir un relais réunionnais de la culture "geek". Les fondateurs de l’association étant des joueurs de jeux vidéo de combat (Versus Fighting), ils ont naturellement commencé à organiser des tournois pour ce type de jeux. Les tournois portaient sur les 2 plus grosses licences de Versus Fighting, Street Fighter 4 de Capcom et King Of Fighter 13 de SNK. La communauté réunionnaise de Versus Fighting est très active et compte plus de 200 membres. Des tournois amicaux et/ou online sont souvent mis en place.



Dans un premier temps, Geek.re a noué un partenariat avec l’association ESXR. En parallèle de la Fête de l’internet l’association ESXR organisait une manifestation de tournois de jeux vidéo de sports, de tir à la 1ère personne et de combat, Geek.re pris en charge ce dernier.



Par la suite, Geek.re a été partenaire d’évènements tels que le Saint-Pierre Week-End Loisirs dans le Sud de l’ile ou l’A2ML Festival à la Possession. Geek.re a aussi mis en place des matches d’exhibition et du free play pour des évènements dans les Agora et au Fujiya pour une journée sous le signe du Japon. Geek.re a organisé seul un tournoi d’envergure au Cinépalmes.



Geek.re compte parmi ses membres les meilleurs joueurs de Versus Fighting de l’ile. Une équipe Geek.re était présente 2 années d’affilée au Stunt Fest de Rennes. Le Stunt Fest est un festival où se déroule les plus grands tournois européen de Versus Fighting. Les joueurs réunionnais de Geek.re ont pu y affronter les champions de France, de Belgique et du Monde de Street Fighter et de King Of Fighter. Le meilleur réunionnais Ti Kok s'était classé dans le top 10 du Stunt Fest.



En 2016, suite à la sortie des nouveaux jeux Street Fighter 5 et King of Fighter 14 et l’émergence du E- Sport en France, la communauté a pris un nouvel élan. L’équipe Geek.re s’est rendue au Japon, à Yokohama dans une salle d’arcade tenu par un champion international de Versus Fighting. Le champion réunionnais Ti Kok y est resté invaincu.