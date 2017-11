Communiqué SAIPER-UDAS: Appel au maintien des aides administratives aux directeurs d'école Le SAIPER-UDAS "lance un appel" au maintien des aides administratives aux directeurs d'école, estimant que leur suppression est "un coup très dur porté non seulement aux directeurs d'école (...) mais également aux personnels et aux usagers des écoles publiques". Voici le communiqué du syndicat :

Créées il y a une dizaine d’années, les aides administratives à la direction dans les écoles sont progressivement supprimées. Il s’agit d’un véritable drame humain pour ces personnels dont l’emploi est supprimé, sans pour autant être remplacé par un dispositif pérenne.



Cela entraînera également de grosses difficultés organisationnelles pour les écoles.



Depuis 2006, les tâches et les missions des directeurs( trices ) n’ont cessé de s’accroître et de se complexifier, dans la gestion administrative des écoles en particulier ; l'informatique occupe désormais une place prépondérante et cette gestion des divers fichiers prend un temps considérable : la gestion des inscriptions et de la scolarisation des élèves via Base élèves, la gestion des affectations en sixième via Affelnet , le suivi de la scolarité avec le livret personnalisé de compétences informatisé ou la saisie des résultats des évaluations nationales….



Dans la plupart des écoles, le directeur est aussi enseignant: il lui est donc impossible d’assurer sa classe et l’ensemble des tâches imposées par le ministère ! Et l'aide apportée par les aides administratives confère une réelle plus-value pour le fonctionnement des écoles.



La suppression des AAED est un coup très dur porté non seulement aux directeurs d'école, qui se trouvent plongés dans une situation intolérable de surcharge de travail et de responsabilités mais également aux personnels et aux usagers des écoles publiques.



