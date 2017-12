<<< RETOUR La Réunion Positive

S’ouvrir à l’international Comme chaque année, de nombreux étudiants venus des quatre coins du monde arrivent à l’Université de la Réunion en quête d’apprentissages et de découvertes. Un nouveau cadre de vie inconnu qui impressionne souvent les jeunes. c’est pourquoi l’Université de la Réunion, en partenariat avec la Région Réunion, organise chaque année une journée d’accueil à l’attention des étudiants étrangers.









De la vie sur le campus aux bonnes pratiques en passant par la vie étudiante, les repas ou encore la santé, la journée d’accueil a permis aux étudiants étrangers de découvrir leur environnement pour les prochains mois. Pour l’année universitaire 2017-2018, il sont 538 a avoir choisi La Réunion, soit 49 nationalitésreprésentées au total.



« Où se loger, est-ce qu’on pourra ouvrir un compte facilement, est-ce qu’il y a des bus… ce sont les questions de la vie quotidienne que se posent les étudiants. La Direction des relations Internationales est là pour les accompagner et les orienter dans toutes ces démarches », précise Anne-Françoise Zattara- Gros. Outre la direction des relations internationales, qui met en oeuvre tout un dispositif d’accueil des étudiants internationaux, l’Université dispose également de l’InstitutConfucius et de sa Maison des Langues (qui a pour objectif de porter des diplômes en langues étrangères, y compris en français langue étrangère).





En 2018, la Région lance le dispositif ERASMUS OI pour permettre une plus grande ouverture sur l’océan Indien et renforcer la coopération régionale. L’objectif est de renforcer l’ouverture à l’international des Réunionnais, de créer et développer des échanges, d’élever le niveau de compétences des jeunes, des sportifs et du monde culturel, et d’enrichir leurs connaissances.

Les pays concernés par ERASMUS OI sont : Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles (Pays de la COI) et le Département de Mayotte ; les pays de la COI, Kenya, Mozambique, Tanzanie, Maldives, Inde, Australie, TAAF.





FRANZISKA SCHMIDT, ÉTUDIANTE STAGIAIRE Je suis en Master 2 en Allemagne. J’ai souhaité faire un stage durant mes vacances universitaires. J’ai choisi La Réunion parce que j’adore le français et que j’ai beaucoup plus l’occasion d’aller en France métropolitaine, alors j’ai saisi l’opportunité d’aller un peu plus loin ! Je fais mon stage au sein de la Direction des Relations Internationales.Ma mission est d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux. On réfléchit, par exemple à la création d’une association Erasmus Student Network (ESM) à La Réunion.



Les étudiants bénévoles s’occuperaient de l’accueil des étudiants étrangers, organiseraient des activités pour leur faire découvrir la culture réunionnaise. C’est un réseau qui existe déjà dans de nombreux pays. Ça pourrait aider à renforcer les liens entre les étudiants étrangers et les étudiants locaux. En parallèle, je rédige une liste de logements privés à recommander. Ce n’est pas évident pour les étudiants étrangers de trouver un logement ici, d’autant que le CROUS a des places limitées. La liste serait destinée aux étudiants étrangers afin de faciliter leur recherche en logement.



CONTACT



GUICHET JEUNES

Centre d’affaires Cadjee bât. B

62 bd du Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde

0262 31 64 64

guichetjeunes@cr-reunion.fr

www.regionreunion.com GUICHET JEUNESCentre d’affaires Cadjee bât. B62 bd du Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde0262 31 64 64guichetjeunes@cr-reunion.fr Je suis en Master 2 en Allemagne. J’ai souhaité faire un stage durant mes vacances universitaires. J’ai choisi La Réunion parce que j’adore le français et que j’ai beaucoup plus l’occasion d’aller en France métropolitaine, alors j’ai saisi l’opportunité d’aller un peu plus loin ! Je fais mon stage au sein de la Direction des Relations Internationales.Ma mission est d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux. On réfléchit, par exemple à la création d’une association Erasmus Student Network (ESM) à La Réunion.Les étudiants bénévoles s’occuperaient de l’accueil des étudiants étrangers, organiseraient des activités pour leur faire découvrir la culture réunionnaise. C’est un réseau qui existe déjà dans de nombreux pays. Ça pourrait aider à renforcer les liens entre les étudiants étrangers et les étudiants locaux. En parallèle, je rédige une liste de logements privés à recommander. Ce n’est pas évident pour les étudiants étrangers de trouver un logement ici, d’autant que le CROUS a des places limitées. La liste serait destinée aux étudiants étrangers afin de faciliter leur recherche en logement. Cette année, on a souhaité associer les partenaires extérieurs, comme la Région Réunion, de façon à ce que les étudiants étrangers aient une idée des grands projets de La Réunion ; mais aussi les acteurs de la vie quotidienne comme le Commissariat de Police, le CROUS, les offices de tourisme… », explique Anne-Françoise Zattara-Gros, Vice-Présidente des relations internationales et de la coopération régionale de l’Université de La Réunion.De la vie sur le campus aux bonnes pratiques en passant par la vie étudiante, les repas ou encore la santé, la journée d’accueil a permis aux étudiants étrangers de découvrir leur environnement pour les prochains mois. Pour l’année universitaire 2017-2018, il sont 538 a avoir choisi La Réunion, soit 49 nationalitésreprésentées au total.« Où se loger, est-ce qu’on pourra ouvrir un compte facilement, est-ce qu’il y a des bus… ce sont les questions de la vie quotidienne que se posent les étudiants. La Direction des relations Internationales est là pour les accompagner et les orienter dans toutes ces démarches », précise Anne-Françoise Zattara- Gros. Outre la direction des relations internationales, qui met en oeuvre tout un dispositif d’accueil des étudiants internationaux, l’Université dispose également de l’InstitutConfucius et de sa Maison des Langues (qui a pour objectif de porter des diplômes en langues étrangères, y compris en français langue étrangère).En 2018, la Région lance le dispositif ERASMUS OI pour permettre une plus grande ouverture sur l’océan Indien et renforcer la coopération régionale. L’objectif est de renforcer l’ouverture à l’international des Réunionnais, de créer et développer des échanges, d’élever le niveau de compétences des jeunes, des sportifs et du monde culturel, et d’enrichir leurs connaissances.Les pays concernés par ERASMUS OI sont : Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles (Pays de la COI) et le Département de Mayotte ; les pays de la COI, Kenya, Mozambique, Tanzanie, Maldives, Inde, Australie, TAAF. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Retour en images sur les 25 ans de l'Agorah Le vernissage de l'exposition de Lionel Lauret en images