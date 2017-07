Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul Rythmes scolaires : Saint-Paul prête pour la semaine de quatre jours La commune informe les parents d’enfants scolarisés à Saint-Paul dans les écoles maternelles, primaires et élémentaires qu’elle est prête pour un retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017/2018.





"Au lendemain de l’élection du nouveau président, nous nous sommes penchés sur la question des rythmes scolaires afin de ne pas être pris de court comme en 2014. Nous avons effectué des simulations, fait des propositions autour du périscolaire dans une lettre que nous avons adressée au recteur de l’Académie", confie Alex Pota, élu en charge des affaires scolaires et président de la Caisse des Écoles. En retour, le rectorat a émis un avis mitigé suscité par la crainte de voir la raison économique l’emporter sur le bien-être de l’enfant.



Bien entendu, c’est après mûres réflexions que la Mairie de Saint-Paul, après concertations avec une partie des Conseils d’Écoles, a fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours d’école. Si, pour l’heure, plus d’un tiers des Conseils d’École s’est exprimé, les chiffres sont sans appel. 95,5 % des parents, du corps enseignant, du personnel communal, des syndicats et des associations périscolaires interrogés ont émis un avis favorable au retour de la semaine de quatre jours. "Nous mettrons tout en œuvre pour préparer la rentrée 2017 dans les meilleures conditions et maintenir le projet éducatif du territoire (PEDT) conformément à la convention. Cela signifie que nous maintiendrons les offres présentes actuellement et qui sont en cohérence avec les écoles. Le but n’est pas de faire des économies sur le dos du périscolaire", rassure Damien Biraud, Coordinateur PEDT et responsable de la cellule périscolaire à Saint-Paul.



Le périscolaire au cœur du nouveau rythme Le retour de la semaine de quatre jours impliquerait en temps normal la suppression des heures de cours le mercredi entraînant, par conséquent, l’abandon du périscolaire pour la journée du mercredi. Pour autant, le choix a été fait de conserver les dispositifs déjà en cours pour ne pas prendre de court les parents et les pénaliser à quelques semaines de la prochaine rentrée. Sans compter les efforts investis des associations périscolaires.



"Nous n’avons aucun intérêt d’arrêter les aides que nous versons, au même titre que la CAF et l’État, aux 39 associations périscolaires. Ce qui fait environ 300 personnes qui œuvrent dans les structures périscolaires et ont suivi depuis 2014 une formation BAFA ou BAFD. Financièrement, cela représente une enveloppe de 5 millions réinjectées partiellement dans l’économie du quartier. Exemple : il faut compter 4 000 goûters par soir. Le personnel achète les baguettes et pain au chocolat à la boulangerie à proximité, faisant vivre ainsi le petit commerce du coin", souligne à juste titre Thierry Vimbouly, directeur général adjoint des Services – Pole Épanouissement Citoyen.



Dès la rentrée, le 18 août 2017, de nouveaux horaires s’appliqueront dans les écoles maternelles, primaires et élémentaires. Les associations qui assurent le périscolaire actuellement sur la commune de Saint-Paul conserveront les mêmes horaires à la rentrée.

Les horaires qui s’appliqueront dès la rentrée 2017-2018 :

Lundi : 8h-11h30 / 13h-15h30

Mardi : 8h-11h30 / 13h-15h30

Jeudi : 8h-11h30 / 13h-15h30

Le décret permettant de moduler l'organisation des rythmes scolaires en laissant davantage d'autonomie aux communes sur la question des rythmes scolaires est paru au Journal Officiel le 28 juin dernier. Concrètement, il "autorise des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignements hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours". Libre choix donc à la commune de Saint-Paul de conserver le rythme scolaire actuel ou de revenir à la semaine des quatre jours.





