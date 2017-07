Mail Communiqué Rythmes scolaires : "La ville des Avirons aurait préféré un retour à la semaine des 4 jours"





De même les associations des maires ont rencontré le préfet le jeudi 27 août toujours pour demander une application de la semaine des 4 jours dès la rentrée. Suite à cette réunion, il s’avère que le Rectorat ne pourra toujours pas réunir le Conseil Académique avant le 18 Août. Nous regrettons que les services du rectorat n’aient pas anticipé l’application de cette dérogation pour la rentrée du mois d’août 2017.



Par conséquent il a été convenu que le Conseil Académique se réunisse au plus vite avant décembre. Pour nous c’est l’avenir des enfants et c’est l’intérêt des enfants et des familles qui prime. Nous serons prêts, pour le prochain CAEN afin d’avoir l’aval du rectorat et autorisation du Recteur pour commencer la semaine des quatre jours dès janvier 2018.

Dès lors, la Ville des Avirons informe la population qu'il n'y aura pas, pour la rentrée d'août de modifications des rythmes scolaires sur la commune. Les cours se feront aux jours et horaires jusqu'ici en vigueur.

Michel Dennemont

Maire des Avirons Conformément au décret gouvernemental, aux avis des conseils d’écoles, à la délibération du conseil municipal et surtout à la volonté d'une grande partie des parents et du corps enseignant, la Ville des Avirons aurait préféré un retour à la semaine des 4 jours dès la rentrée d'août. Aux Avirons nous avons déposé le dossier de dérogation dans les temps, avant le 8 juillet 2017, les élus ont interpellé à plusieurs reprises le Rectorat pour lui signifier que nous sommes prêts. Malheureusement Le recteur a indiqué qu'il était dans l'incapacité de réunir les instances concernées pour une mise en œuvre de la semaine des 4 jours à la prochaine rentrée.De même les associations des maires ont rencontré le préfet le jeudi 27 août toujours pour demander une application de la semaine des 4 jours dès la rentrée. Suite à cette réunion, il s’avère que le Rectorat ne pourra toujours pas réunir le Conseil Académique avant le 18 Août. Nous regrettons que les services du rectorat n’aient pas anticipé l’application de cette dérogation pour la rentrée du mois d’août 2017.Par conséquent il a été convenu que le Conseil Académique se réunisse au plus vite avant décembre. Pour nous c’est l’avenir des enfants et c’est l’intérêt des enfants et des familles qui prime. Nous serons prêts, pour le prochain CAEN afin d’avoir l’aval du rectorat et autorisation du Recteur pour commencer la semaine des quatre jours dès janvier 2018.Dès lors, la Ville des Avirons informe la population qu'il n'y aura pas, pour la rentrée d'août de modifications des rythmes scolaires sur la commune. Les cours se feront aux jours et horaires jusqu'ici en vigueur. Zinfos974 Lu 147 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Hommage à Jean Pierre La Selve ce samedi au Théâtre Luc Donat Beach Adventure : En route vers une troisième édition complètement déjantée !