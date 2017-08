Mail Communiqué Run Odyssea: Les inscriptions se poursuivent, des permanences ouvertes Des permanences d'inscriptions sont ouvertes en magasins pour cette course/marche contre le cancer du sein. Plus de 5000 personnes ont déjà réservé leur dossard. Voici le communiqué :





A ce jour, ils sont déjà plus de 5 000 futurs participants à avoir réservé leur dossard auprès de l’organisation pour l’une des six épreuves proposées (course-marche de la diversité, zumba géante, courses enfants, jogging-marche de 5 km, 10 km course nature, 5 km de randonnée dominicale)



Rappelons que cette année, l’association RUN ODYSSEA, organisatrice de la 10e édition d’ODYSSEA REUNION, a décidé d’ouvrir la manifestation à 20 000 personnes avec l’objectif de récolter 140 000 € de dons pour venir en aide aux 500 familles touchées par un cancer du sein chaque année sur l’île.



Des permanences d’inscriptions en magasin



Afin de permettre au plus grand nombre, notamment les personnes qui n'ont pas internet ou de carte bancaire, de s’inscrire également, Run Odysséa a décidé d'ouvrir des permanences d'inscriptions dans plusieurs magasins Jumbo Score et Score de l’île, grâce à une collaboration mise en place avec le groupe Vindemia, partenaire de la manifestation. Ces permanences auront lieu de 12h à 18h sur les sites suivants:

- Lundi 4 septembre : Jumbo Score Saint-Benoît

- Mardi 5 septembre : Score Le Port

- Mercredi 6 septembre : Jumbo Score Saint-Pierre

- Jeudi 7 septembre : Score Saint-Joseph

- Vendredi 8 septembre : Score Tampon (400)

- Jeudi 14 septembre : Jumbo Score Sainte-Marie

- Vendredi 15 septembre : Jumbo Score Chaudron



L’engagement de l’École de la 2ème Chance



L'accueil des permanences sera assuré à cette occasion par des stagiaires en formation à l'E2C. Cette année en effet, l'Ecole de la 2ème chance s'est rapproché de Run Odysséa pour venir grossir les rangs des bénévoles engagés pour cette cause. Les jeunes seront présents aux permanences des inscriptions mais également durant les 2 jours de la manifestation.



