Rumeur infondée de menace terroriste sur le Sakifo

La rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux comme une trainée de poudre ce vendredi 26 mai. Un message appelant à ne pas se rendre à la prochaine édition du Sakifo, qui se déroulera du 2 au 4 juin à Saint-Pierre, continue d'ailleurs d'être partagé sur les réseaux sociaux. En cause une supposée menace terroriste qui pèserait sur l’un des événements musicaux phares de La Réunion.



A en croire le message initial, la rumeur serait prétendument partie d’une information "connue par un policier municipal". La mairie serait informée de la situation et aurait hésité à maintenir la manifestation...



"Une rumeur infondée", affirme ce vendredi la mairie de Saint-Pierre qui assure qu’aucun élément en ce sens ne lui a été transmis. Des réunions entre les services concernés et les forces de l’ordre ont bien eu lieu tout au long de la semaine pour arrêter les différents dispositifs qui seront mis en place, "mais aucune menace nous a été signalée", insiste-t-elle. Des dispositifs de sécurité préventifs seront évidemment rehaussés dans un contexte national et international marqué par le risque d’attentat.



Le message qui a été partagé des milliers de fois ce vendredi et faisant état de menace terroriste sur l'événement :

