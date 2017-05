Rugby : Le XV de France bientôt à La Réunion

Avant de partir pour l’Afrique du Sud, le XV de France ira à la rencontre des supporters tricolores à La Réunion et à Mayotte, indique le site de la Fédération Française de rugby.



"Avant d’affronter à trois reprises les Springboks sur leur sol (NDLR : 10 juin à Pretoria, 17 juin à Durban, 24 juin à Johannesburg), les Tricolores, scindés en deux groupes, iront à la rencontre de leurs supporters pendant trois jours", est-il indiqué.



Une partie de l’équipe de France atterrira à La Réunion le lundi 29 mai, et sera rejointe le lendemain par l'autre groupe, passé par Mayotte. Au programme notamment : entraînement de récupération en public et séance d'autographes et de photos.



Le mardi, les joueurs remettront les trophées aux finales des écoles primaires pour 800 enfants de CM1 et CM2, avant un nouvel entraînement de récupération en public à Saint-Denis. Les rugbymen rencontreront ensuite les partenaires du Comité et les représentants des clubs.



L'équipe repartira le 31 mai pour l’Afrique du Sud, pour débuter la préparation de la tournée de juin.