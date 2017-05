Mail Sport Réunion Rugby : Le XV de France à La Réunion dès lundi Le Comité de rugby accueille pour la première fois à la Réunion le XV de France les 29 et 30 mai prochains. Deux entraînements publics et deux soirées dédiées à la promotion du rugby et de ses valeurs sont au programme.

C'est une première. Lundi et mardi prochain, la sélection du XV de France sera sur notre île. le rugby réunionnais reçoit la sélection du XV tricolore.



Le lundi, c'est au Stade du Centenaire à l’Etang Salé que ça se passe, avec une ouverture au grand public et surtout aux écoles de rugby. Le Comité Territorial a déjà prévu de nombreux bus pour que les sept clubs de l’ouest et du sud puissent amener leurs licenciés écoles de rugby à la rencontre des bleus.



Le mardi, direction le Stade de la Redoute pour les clubs du nord et de l’est. Daniel BLONDY, président du Comité présente l’objectif de ce déplacement “Le projet de Bernard Laporte - nouveau président de la FFR - consiste à promouvoir le rugby dans tous les territoires Français grâce aux déplacements de l’équipe de France. Il s’agit de susciter l’envie de pratiquer et d’augmenter à terme le nombre de licenciés. Dans cet esprit, l’équipe de France (...) pose ses crampons sur notre île pendant deux jours.”



Remise de trophées



En plus des licenciés, 1100 jeunes de CM1 et CM2 vont également recevoir la visite du XV tricolore dans le cadre du projet Héritage 2024 (consiste à promouvoir les valeurs de l’olympisme dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024). Toujours le mardi, sur le terrain de la Saline les Bains, les rugbymen du coq Français remettront les récompenses dans le cadre de la finale de rugby en école primaire.



Le rugby vibre aussi dans les entreprises de la Réunion. Les valeurs d’engagement et de solidarité de ce sport sont partagés par nombre d’entre elles. Daniel BLONDY, précise que “le Comité vient justement d’organiser une formation à destination d’un de ses partenaires en s’appuyant sur le rugby et grâce à l’intervention de deux anciens joueurs. Xavier VERDY et Sébastien Bertrank de XV Management ont développé un cursus de formation des managers à partir des fondamentaux du ballon ovale. C’est très intéressant. “



Les échanges et la formation comptent parmi les "axes forts de développement de ce sport" dans le programme du nouveau bureau récemment élu à la tête du Comité de rugby de la Réunion. "En écho au projet de Bernard Laporte, nous allons recruter des cadres techniques supplémentaires en 2018 pour encore élever le niveau de jeu. D'ailleurs un Pôle Espoir Outre-Mer devrait voir le jour d'ici quelques mois."



